عضو بالفتح يعلق على دعوة الصدر لدمج الانتخابات النيابية بالمحلية في حزيران المقبل

2020/12/31 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعلق عضو تحالف الفتح النائب عدي الشعلان، الخميس (31 - 12 - 2020)، على ما دعا اليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن دمج انتخابات مجالس المحافظات مع النيابية في حزيران 2021.وقال الشعلان في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مجالس المحافظات لم تلغَ لانها موجودة في نص دستوري بل جرى تجميدها من قبل مجلس النواب لانها تجاوزت فترة القانونية للدورة الماضية وبلغت نحو 6 سنوات وهذا امر مخالف".وأكد أن "إلغاء مجالس المحافظات يجري وفق سياقات واضحة وهي تصويت مجلس النواب يليه طرح القرار على الشعب واذا ايده ثلثي الناخبين يتم الغاء وبخلافه تبقى المجالس من الناحية القانونية".واضاف الشعلان، انه "يدعم بشكل شخصي ما طرحه الصدر مؤخرا من ان يكون موعد انتخابات مجالس المحافظات مع النيابية في حزيران 2021 من اجل فتح نافذة شاملة للتغيير وتصحيح اوضاع البلاد بشكل عام ومن لديه رأي مخالف عليه ان يغير من ارائه عبر صناديق الاقتراع في اختيار من يمثله في المحافظة والبرلمان باعتباره السياق الديمقراطي الذي لايختلف عليه اثنان".واشار الشعلان الى ان "دمج انتخابات مجالس المحافظات والنيابية رغم انه سيقلل الكلف المادية الا ان الامر مرهون بقدرة مفوضية الانتخابات على اداء المهمة لانها ستكون معقدة جدا خاصة وان قانون الانتخابات مختلف عن السابق بعد حسم الدوائر المتعددة في المحافظات"، لافتا الى ان "المفوضية اذا كانت قادرة عل الامر فلا باس والا فان تأجيلها سيكون افضل".وكان حيدر الجابري المسؤول الاعلامي لمكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا، الثلاثاء الماضي، دعا نقلا عن الصدر الى دمج انتخابات مجلس النواب مع مجالس المحافظات.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية المقبلة، في السادس من شهر حزيران من العام 2021، بعد تحديد الموعد من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

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