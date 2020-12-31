ادارة النجف تؤكد تمسكها بخدمات حسن احمد

2020/12/31 | 21:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكدت ادارة نادي النجف الرياضي، انها متمسكة بخدمات مدرب فريقها الكروي حسن احمد.

وقال عضو الهيئة الادارية رحيم لفتة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “ادارة نادي النجف ستجتمع خلال اليومين المقبلين مع المدرب حسن احمد للتوصل الى اتفاق بين الطرفين”.

واوضح ان “ادارة النادي تؤكد تمسكها بخدمات المدرب لقيادة الفريق في ما تبقى من مباريات بدوري الكرة الممتاز”، مشيراً الى ان “الادارة تعمل على تأمين مستحقات المدرب واللاعبين”.

يذكر ان احمد اعلن استقالته من تدريب الفريق وان مباراة الحدود هي الاخيرة له مع الفريق.



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