مسؤول صحي أوروبي يحذر من إلزامية لقاح كورونا

2020/12/31 | 21:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعتبر مدير وحدة أمراض الرئة بمستشفى جيميللي في العاصمة الإيطالية روما (CTS) لوكا ريكيلدي، أن إلزام الناس بأخذ اللقاح المضاد لكوفيد 19 قد يخلق تأثيرا عكسيا.

وقال ريكيلدي ان “الطبيعة الإجبارية للقاح المضاد لكوفيد 19 أمر معقد، حتى لو كانت هناك مفارقة من ناحية التدابير الأخرى كحزام الأمان في السيارة أو الخوذة الواقية على الدراجة النارية، المعمول بها والمقبولة من قبل الجميع”.

واضاف “في هذه الحالة، نخاطر مع الإلزام بتقديم حجج حول اللاعقلانية فقط.



لسوء الحظ، كانت هناك معلومات خاطئة كثيرة حول اللقاحات ولفترة طويلة خلقت خوفا موروثا لذلك يمكن أن يؤدي الإلزام إلى نتائج عكسية”.

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