السيد عمار الحكيم: لا فرصة لمن هم خارج التحالفات العابرة للمكونات.. ويحذر من الانسداد السياسي

2020/12/31 | 21:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شدد رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، على أهمية التحالف العابر للمكونات" مشيراً الى ان "العقد السياسي الجديد ضرورة وليس ترفاً".

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