بالصور.. رسن يجري مرانه الأول مع قطر القطري

2020/12/31 | 21:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خاض لاعب فريق قطر القطري الجديد، بشار رسن، مرانه الأول مع الفريق.

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