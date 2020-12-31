2020/12/31 | 21:32 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الخميس، بغلق تقاطع “الرواد” في المنصور غربي بغداد.

وقال المصدر لـ 7sky، إن “القوات الامنية تقطع تقاطع “الرواد” في المنصور”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الامنية تغلق تقاطع “الرواد” غربي بغداد 7 SKY TV.

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