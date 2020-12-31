الدولار الأمريكي يتجه لأكبر خسائر سنوية منذ 2017

2020/12/31 | 21:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحول الدولار الأمريكي للارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، لكنه يتجه لتسجيل أسوأ خسارة سنوية منذ عام 2017.

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