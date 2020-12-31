سوق العراق يغلق ابوابه ليوم واحد

2020/12/31 | 21:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، عن توقف نشاطه ليوم واحد بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وقال السوق في بيان إنه “بناء على قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء باعتبار يوم الاحد عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية تقرر عدم تنظيم جلسة التداول لذلك اليوم”.

وأضاف البيان، أنه “سيتم تنظيم الجلسات اعتباراً من يوم الاثنين المصادف الرابع من كانون الثاني وحسب توقيتاتها الرسمية”.

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم أنظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لإطلاق نظام التداول عبر الانترنت للمستثمرين، وينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد إلى الخميس، ومدرجة فيه 105 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

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