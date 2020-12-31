تسريبات تكشف عن شكل ومواصفات هاتف OnePlus المنتظر

2020/12/31 | 21:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

نشرت بعض المواقع وصفحات الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بنموذج تجريبي لهاتف OnePlus 9 المتوقع أن يطرح بشكل رسمي أوائل العام القادم.

وتبعا للتسريبات “فإن الصور التي انتشرت على الإنترنت مؤخرا هي لنموذج تجريبي لهاتف OnePlus 9 تم عرضه على منصة eBay وبيع بمبلغ 6000 دولار”.

وتشير الشائعات إلى أن الهاتف المرتقب جهز بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، وبمعالج Snapdragon 888 الحديث الذي يعمل مع شبكات 5G، وبذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت.

كما يعمل هذا الجهاز تبعا للتسريبات بواجهات OxygеnOS 11 المبنية على أنظمة Andrоid 11 الجديدة، ومزود ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة بشاحن باستطاعة 65 واطا.

أما الكاميرا الأساسية له فثلاثية العدسة فيها مستشعر بصري من نوع Sоny IMX689 بدقة 48 ميغابيكسل.

ومن المفترض أن يظهر هذا الهاتف بثلاث نسخ، نسخة عادية، ونسخة “PLUS” بمواصفات أكثر تطورا، ونسخة “Lite” بمواصفات جيدة وسعر منافس.



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