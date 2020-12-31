الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على اثنين من المتسللين الاجانب في ربيعة

2020/12/31 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على اثنين من المتسللين الاجانب في ربيعة.وذكر بيان صادر عن الاستخبارات "بعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتعاون مع قوة من الفوج الثاني لواء المشاة 17وفصيل استطلاع اللواء تم القاء القبض على اثنين من المتسللين الاجانب".واشار الى ان العملية تمت "بعد نصب كمين محكم لهم في قرية العلكانة التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى بعد دخولهم من قرية سحيلة ، وقد تم تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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