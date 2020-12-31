2020/12/31 | 21:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مستشفى في ولاية ويسكونسن، إن أحد موظفيه، الذي أخرج 57 قارورة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا من الثلاجة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما أدى إلى تلف 500 جرعة، تصرف عمدا.

وقالت شركة “أورورا هيلث” في بيان، إنها ظنت التصرف مجرد خطأ بشري، لكن الموظف المعني “اعترف اليوم بأنه أزال اللقاح عن قصد من الثلاجة”.



وأضافت أن الموظف لم يعد يعمل مع الشركة.

وأكدت الشركة أنها ما زالت تعتقد “أن التطعيم هو طريقنا للخروج من الوباء”، وأضافت “نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن تصرفات هذا الفرد ستؤدي إلى تأخير تطعيم أكثر من 500 شخص”.

وقال مسؤولو الشركة في البداية إن الموظف في مركز أورورا الطبي في مدينة غرافتون، نسي إعادة القوارير إلى الثلاجة بعد إخراجها، وقد احتوت كل قارورة على 10 جرعات من اللقاح، حسب التقارير المحلية.

وأكدت الشركة أن تصرفات الموظف السابق كانت “انتهاكا لقيمنا الأساسية”، وقد تم إبلاغ السلطات بها لإجراء مزيد من التحقيقات.

وقالت شرطة غرافتون إن مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، وإدارة الغذاء والدواء قد انضما إلى التحقيق في الحادث.

ولم يتضح بعد الدافع وراء إتلاف الموظف اللقاحات، وأعلن متحدث باسم المستشفى إنه سيصدر مزيدًا من التفاصيل حول التحقيقات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشفى أميركي يكشف تفاصيل “الجرعات التالفة” من لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشفى أميركي يكشف تفاصيل “الجرعات التالفة” من لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).