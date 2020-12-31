2020...سنة التحولات التاريخية!

2020/12/31 | 21:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ركزت حلقة "بين سام وعمار" على أحداث العام 2020 خصوصاً تلك التي بدأت بحالة وانتهت بحالة أخرى، مثل قضية السلام مع إسرائيل، وملف فيروس كورونا، وأزمة العلمانية والدين في فرنسا، وأميركا ومظاهراتها وانتخاباتها.

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