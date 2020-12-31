عضو في المالية النيابية: موازنة العام المقبل  انفجارية والأكبر بعد 2003

2020/12/31 | 21:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وصف عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، موازنة 2021، بـ"الانفجارية والاكبر بعد 2003".

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