2020/12/31 | 21:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أجل إرسال رسالة تبعث على الأمل والتفاؤل بمناسبة العام الجديد 2021، تطلق وزارة السياحة والآثار المصرية مساء اليوم الخميس الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020 م في مصر والعالم أغنية مصورة بعنوان "مصر أرض الجمال".

وهي من غناء وإهداء المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، لتهنئة الشعب المصري وشعوب العالم ببداية عام جديد سعيد ملئ بالخير والسعادة، ولتبرز جمال مصر ومعالمها السياحية، داعية الجميع لزيارة مصر الجميلة.

يرسل هذا العمل الفني رسالة أمل وحب للحياة..



تبرز للعالم أجمع واجهة مصر السياحية وإمكانياتها غير المحدودة من شواطئ فيروزية ساحرة وأماكن مفتوحة وطبيعة خلابة ليس لها مثيل وشمس دافئة وأماكن أثرية تنقلك عبر الزمن لتتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وتأتي هذه الأغنية للترويج السياحي لمصر بالتزامن مع بداية إطلاق مبادرة "شتي في مصر" للترويج للسياحة الداخلية والسياحة العربية ولا سيما مع موسم السياحة الشتوية، حيث قامت الوزارة بشراء مساحات إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي المصرية وبالأسواق العربية والعالمية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

PUKmedia / ابراهيم محمد شريف / القاهرة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيرين تهنئ العالم بأغنية عن مصر) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيرين تهنئ العالم بأغنية عن مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).