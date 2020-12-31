شبان يطلقون الأمنيات في سماء مدينة هيت (صور)

2020/12/31 | 22:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

احتشد مواطنون، الخميس، وسط مدينة هيت غربي محافظة الأنبار احتفالاً بالعام الجديد.

ورصدت كاميرا "ناس" احتفالات المواطنين في القضاء، حيث أطلقوا الألعاب النارية مع أمنيات بعام خال من الأزمات.

وقال أحد الشبان لـ مراسل "ناس"، إنّ "أبناء المدينة يأملون قضاء عام جيد وآمن يشهد عمليات إعمار وتوفير فرص عمل".

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