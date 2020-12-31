بالصور.. استنفار في مستشفى بعقوبة بعد اصابة 15 شخصاً بليلة رأس السنة

2020/12/31 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر طبي في ديالى، الخميس، بان مستشفى بعقوبة التعليمي استقبل 15 مصاباً بسبب حوادث سير خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "ردهات الطوارئ في مستشفى بعقوبة التعلمي استقبل 15 مصابا بسبب حوادث سير لمركبات ودراجات نارية خلال الساعات الماضية مع احياء ليلة رأس السنة، ما جعل الكوادر الطبية في حالة استنفار".

وأضاف، أن "المحافظة تشهد زخماً مروريا خلال الساعات الماضية، بسبب تسجيل 7 حوادث حتى الان في بعقوبة والمقدادية وهبهب".

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