صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 177 المسجلة اليوم

2020/12/31 | 22:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الخميس، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 177 موزعة كالآتي:

أبو دشير——————-1

أبو غريب ——————18

الاعلام——————–7

البياع———————5

التاجي——————–4

الحرية——————–9

الدورة——————-20

الرحمانية —————–1

السيدية——————9

الشعلة——————-7

الطارمية—————– 10

العامرية——————5

العلاوي——————1

الغزالية——————2

القادسية —————–5

الكاظمية —————-7

المحمودية————–23

المنصور—————-6

اليرموك—————-2

جكوك—————–3

حي الجامعة————3

حي الجهاد————-10

حي الخضراء————1

حي العامل————-11

شارع حيفا————–3

سكنة جانب الرصافة——2

محافظة بابل————2

الشفاء: 300

الوفيات: لاتوجد

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