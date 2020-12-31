اكتشاف جسم مريب على متن ناقلة نفط قبالة العراق

2020/12/31 | 22:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف بحارة يشاركون في نقل زيت الوقود من ناقلة نفط عراقية في الخليج العربي إلى سفينة أخرى مملوكة لشركة شحن متداولة في الولايات المتحدة، "جسما مريبا" يخشون أنه قد يكون لغما، حسبما قالت سلطات اليوم الخميس.

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