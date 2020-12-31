الصحة تحذر من إصابات بليغة للأطفال بسبب الألعاب النارية

2020/12/31 | 22:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ناشدت وزارة الصحة، الأهالي بمنع أطفالهم من استخدام الألعاب النارية.

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