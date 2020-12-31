خسوفان وكسوفان في 2021

2020/12/31 | 22:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يشهد العالم خلال السنة المقبلة 2021 عدة ظواهر فلكية مثيرة ولافتة للنظر، على أمل أن يتمكن الناس من مشاهدتها مجتمعين على عكس ما حصل في عام 2020 المليء بعمليات العزل والتباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا.

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