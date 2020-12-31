بابا نويل في قريتي شاقولي وترجلة يحتفل مع المسلمين بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية

2020/12/31 | 22:30 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تحت شعار ” نهدم جدران الكراهية ونبني جسور السلام” قام مجموعة من المتطوعين المسيحيين من مدينة بغديدا بزيارة قريتي ترجلة وشاقولي حاملين معهم رسائل المحبة والسلام وهم يلبسون أزياء “البابا نويل” ليشاركوا المسلمين العرب والشبك والتركمان فرحة الميلاد ورأس السنة الميلادية من خلال توزيع ملابس شتوية جمعوها من قضاء الحمدانية …

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