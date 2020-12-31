بالصور... السليمانية تستقبل العام الجديد


بالصور... السليمانية تستقبل العام الجديد
2020/12/31 | 22:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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