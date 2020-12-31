شفاء اكثر من 70 الف مصاب من كورونا في كوردستان

2020/12/31 | 22:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان تسجيل 153 اصابة جديدة بفايروس كورونا، فيما اكدت شفاء أكثر من 70 الف مصاب منذ تفشي الوباء في الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي لها يوم الخميس، انها اجرت خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، 3775 فحصا جديدا اثبتت اصابة 153 مواطنا بالفايروس، فيما لفتت الى شفاء 249 مصابا، بينما توفي مصاب واحد في دهوك.

وأشارت الوزارة الى انها اجرت 942058 فحصا منذ تفشي الوباء، بثت منها اصابة 103375 شخصا، فيما شفي 70216 شخصا، وتوفي 3384 مصابا.

PUKmedia / اعلام وزارة الصحة

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