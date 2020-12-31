2020/12/31 | 22:34 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الفاتيكان، أن البابا فرنسيس يعاني “التهابا أليما في العصب الوركي” ولن يشرف على الاحتفالات الليتورجية المقررة مساء الخميس وصباح الجمعة في كاتدرائية القديس بطرس في روما.

وأوضح مدير مكتب الإعلام في الفاتيكان ماتيو بروني في بيان أنه “بسبب التهاب أليم في العصب الوركي، لن يترأس الحبر الأعظم، احتفالات هذا المساء وصباح غد“.

وختم البيان أنه في أول أيام العام الجديد الجمعة “سيترأس البابا فرنسيس رغم ذلك صلاة التبشير من مكتبة القصر الرسولي كما هو مقرر“.

وقبيل عيد الميلاد، أصيب كاردينالان من الحلقة المقربة من البابا أحدهما بولندي والآخر إيطالي بوباء كوفيد-19، ما أثار تساؤلات حول حماية البابا البالغ 84 عاما والذي نادرا ما يضع كمامة.

وإن كان الفاتيكان يعلن يوميا عن لقاءات البابا الرسمية مع مسؤولين كبار في الكرسي الرسولي، فإن البابا فرنسيس يعقد أيضا الكثير من اللقاءات الخاصة في مقر سانتا مارتا حيث يقيم.

ويعتبر البابا من الأشخاص المعرضين للخطر، وكان أصيب بالتهاب حاد في الجنبة عام 1957 حين كان في الـ21 منالعمر، واضطر الأطباء إلى استئصال قسم من رئته اليمنى، بحسب ما كتب أوستن إيفري في سيرته.

ولم يوضح الفاتيكان بعد في أي تاريخ سيتم تلقيح البابا ضد كوفيد-19.

ويفترض أن يجري البابا زيارة تاريخية إلى العراق في آذار/مارس المقبل، دون أن يتضح بعد ما إذا كان المرض سيحول دون إجراء الزيارة المرتقبة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البابا يغيب عن احتفالات رأس السنة بسبب اصابته بمرض عصبي 7 SKY TV.

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