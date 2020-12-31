محدث.. الذهب يحقق أكبر مكاسب سنوية في عقد بارتفاع 25%

2020/12/31 | 22:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب في آخر جلسات 2020، اليوم الخميس، لتحقق أفضل أداء سنوي في 10 سنوات، مستفيدةً من الوباء وتداعياته.

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