دعوة منتسبي الأجهزة الأمنية لتحديث بياناتهم بايومتريا

2020/12/31 | 22:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس، الناخبين في المحافظات كافة الى مراجعة مراكز التسجيل في مناطق سكناهم لتحديث بياناتهم بايومترياً....

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