رويترز توثق لحظات وداع بغداد لعام 2020 في ساحة التحرير

2020/12/31 | 22:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

في قلب العاصمة حيث دارت الاحتجاجات على مدى أشهر وسقط المئات من الشبان، احتفلت حشود من المواطنين تحت نصب الحرية في ساحة التحرير.

ووثق مصور وكالة "رويترز" مشاهد من احتفالات العاصمة بغداد تظهر الأجواء في ساحة التحرير وبعض الشوارع القريبة.

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