مجلس الوزراء يخول وزارة الكهرباء صلاحية الدخول في مشروع الربط العراقي – الخليجي

2020/12/31 | 22:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قرر مجلس الوزراء، الخميس، تخويل وزارة الكهرباء صلاحية الدخول في مشروع الربط العراقي – الخليجي، مشيرا إلى ان ذلك جاء بناء على ما عرضه وزير النفط، إحسان عبدالجبار، بشكل طارئ خلال جلسة مجلس الوزراء أول أمس.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان اليوم، (31 كانون الاول 2020)، ان "مجلس الوزراء، قرر تخويل وزارة الكهرباء صلاحية الدخول في مشروع الربط العراقي – الخليجي والإلتزام بالعقد الإطاري واستثناء هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من إنشاء فرع لها في العراق وتسجيله، إضافة إلى إعفاء المشروع المذكور آنفا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)".

وأضاف البيان، ان "القرار تضمن ايضا إعفاء الهيئة المذكورة آنفا ومنسوبيها من الضرائب والرسوم العراقية كافة، بما في ذلك رسوم التصديقات والرسوم الكمركية، على وفق الشروط المحددة بالقرار التشريعي (767 لسنة 1987) وقرار مجلس الوزراء (167 لسنة 2010) على أن تنفذ هذه الفقرة بدءا من تأريخ 1/1/2021، ما لم يرد في نص قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق لسنة 2021، يقضي بخلاف ذلك".

وتابع، ان "القرار نص على إعتماد ضمان سيادي بموجب قانون الإدارة المالية الإتحادية (6 لسنة 2019) المعدل وتخصيص الضمان السيادي في قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق وتنفيذه من وزارة المالية لمستحقات شراء طاقة (500 ميكا واط)".

واختتم البيان بالقول ان "القرار جاء بناء على ما عرضه نائب رئيس المجلس الوزاري للطاقة/ وزير النفط، بشكل طارئ خلال الجلسة الإعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء المنعقدة بتأريخ 29/12/2020".

يذكر ان وزارة الكهرباء، أعلنت في 7 كانون الاول الحالي، إنجاز 80% من مشروع الربط الخليجي، فيما نفت مباشرة شركة جنيرال إلكتريك أعمال الربط الكهربائي مع الأردن.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح صحفي، إن "العراق أنجز 80% من مهمته من الربط الخليجي، ونحن بانتظار أن يكتمل إنجاز الجزء المناط بالجانب الخليجي الذي تعطل كثيرا بسبب جائحة كرورنا".

وأضاف: "150 مغياواط ستورد للمحافظات الغربية كمرحلة أولى، من خلال إنشاء خط ومحطة القائم التحويلية 400 والعمل أحيل لشركة جنرال الكترك لإنشاء الخط، الذي سيتحول في مراحله القادمة إلى 950 ميغاواط".

وذكر: "مشاريع الربط الكهربائي للشبكة الوطنية العراقية هي ليست لاستيراد الكهرباء بل لجعلها محطة لتبادل المنفعة بين الدول وجعلها ممرا لنقل الطاقة".

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إن الحكومات المتعاقبة أنفقت ما يناهز 62 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2013، لكن دون توفير الخدمات بشكل كاف بسبب سوء التخطيط والفساد.

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