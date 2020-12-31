جولة الانتخابات الرابعة في إسرائيل لن تكون كسابقاتها - يعقوب بن افرات

2020/12/31 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يعقوب_بن_افرات في الـ 23 من آذار/مارس القادم ستخوض إسرائيل جولة جديدة من الانتخابات التشريعية، وهي الرابعة خلال سنتين، ما يشير إلى عمق الأزمة السياسية التي يمر بها الشارع الإسرائيلي.



وبات من الواضح أن عهد نتنياهو يوشك على الأفول، بعد 25 عاماً من سيطرته على الساحة السياسية بطرق مختلفة، تولى خلالها منصب رئيس الوزراء لخمس فترات، الأربعة الأخيرة منها كانت متتالية ومستمرة إلى يومنا هذا، إضافة إلى مناصب سيادية في مراح ......





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