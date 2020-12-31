2020/12/31 | 22:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن نقيب اطباء بغداد ومدير مستشفى الامام علي (ع) مصطفى باسم السعدي، الخميس، عن مصرع شخص بطلق ناري طائش في بغداد بسبب الاحتفال برأس السنة.

وقال السعدي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حالة اصابة طلق ناري طائش وصلت قبل قليل الى المستشفى في مدينة الصدر، تزامنا مع الاحتفال براس السنة".

واضاف ان "المصاب توفي بعد ذلك في المستشفى"، ميرا الى انه "تم تسليم الجثة الى ذويه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب الاحتفال برأس السنة.. مصرع شخص بطلق ناري طائش في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب الاحتفال برأس السنة.. مصرع شخص بطلق ناري طائش في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).