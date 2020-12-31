الأردن يرفع أسعار البنزين والديزل الشهر المقبل

2020/12/31 | 22:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية رفع سعر بيع البنزين “أوكتان 90” الشهر المقبل بواقع 30 فلسا ليصبح 695 فلسا للتر.

وأشار بيان صدر عن اللجنة أنها “قررت أيضا رفع سعر البنزين (أوكتان 95) بذات القيمة ليصبح 910 فلسات/لتر، بدلا من 880 فلسا/لتر، كما سيرتفع سعر الديزل بمقدار 30 فلسا/لتر، ليصبح 500 فلس/لتر، بدلا من 470 فلسا/لتر”.

وأكد البيان أنه “تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، تم تثبيت سعر مادة الكاز عند 460 فلسا/لتر، كما بقي سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/أسطوانة”.

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام “برنت”، ارتفع من 42.5 دولار للبرميل لشهر نوفمبر الماضي إلى 49.8 دولار في ديسمبر الحالي.



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