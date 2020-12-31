2020 عام صعب.. ولكن

2020/12/31 | 22:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثيرون وصفوا هذا العام الذي شهد انتشار وباء كورونا المستجد بأنه "أسوأ عام على الإطلاق"، لكن نظرة سريعة إلى التاريخ تبين لنا أن العالم مر بسنوات أسوأ بكثير...كما أن هناك إيجابيات في 2020 تجاهلناها..نستعرض بعضها في هذا الفيديو.

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