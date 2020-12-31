المالية النيابية: استقطاعات الرواتب في الموازنة تشمل المتقاعدين

2020/12/31 | 23:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي:

استقطاعات الرواتب في الموازنة المالية لعام 2021 تشمل المتقاعدين أيضاً

موازنة 2021 تسببت برعب المواطن العراقي

الموازنة تضمنت الاقتراض من 17 جهة لتأمين الكهرباء وبضمانة سيادية

البرلمان لن يوافق على الاستقطاعات التي أقرتها الحكومة في الموازنة

وزارة التجارة وزارة فاشلة والدليل مفردات البطاقة التموينية

إستقطاع الرواتب في الموازنة يبدأ من راتب 550 الف دينار بقيمة 5 الآف دينار ويرتفع الاستقطاع بزيادة الراتب

الحكومة قدمت آخر حسابات ختامية لموازنة 2012

موازنة 2021 ستكون الأكثر تعقيداً في إقرارها

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