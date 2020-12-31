الصحة تصدر توصية بشأن دوام المدارس

2020/12/31 | 23:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، ان الوزارة توصي باستمرار الدوام ليوم واحد في الأسبوع لعموم المدارس الحكومية والأهلية بسبب جائحة فيروس كورونا.

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