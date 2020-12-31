موصليون يحيطون بشجرة الميلاد ويغنون للعام الجديدة (فيديو)

2020/12/31 | 23:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

شهدت مدينة الموصل، الخميس، حفلاً بمناسبة أعياد رأس السنة حضره عدد من مواطني المدينة.

وقال مراسل "ناس"، (31 كانون الأول 2020)، إن الحفل يقام للعام الثاني على التوالي تحت عنوان "ترجع أحلى"، وقد حضره عدد كبير من أبناء.

وأضاف أن الحفل أقيم في منطقة "خان الكمرك" في أجواء من التفاؤل والأمل بعام جديد بعيد عن الأزمات.

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