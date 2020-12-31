توقعات طقس العراق في أول أيام 2021

2020/12/31 | 23:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير توقعات احوال الطقس، الخميس، إلى احتمالية هطول زخات خفيفة من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد الليلة وصباح يوم غد الجمعة وتنتهي سريعا.

جاء ذلك في تدوينة للراصد الجوي، نائل العلي، اليوم، (31 كانون الاول 2020)، قال فيها: "لايوجد تغيير في توقعات الطقس، لاتوجد أمطار خلال أيام الجمعة والسبت والأحد وباقي الايام القادمة".

وأضاف الراصد الجوي: "وايضا لاتوجد موجة برد قريبة، حرارة حول إلى أعلى من المعدل الطبيعي.



أيضا لاتوجد أمطار غزيرة لا من بعيد يظهر لنا ولا من قريب".

وأوضح العلي، "مجرد زخات خفيفة متفرقة على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية وجنوب ذي قار خاصة والتي قد تكون متوسطة فيها، الزخات الخفيفة تشمل ذي قار المثنى البصرة بشكل متفرق، الليلة وصباح غد الجمعة وتنتهي سريعا".

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