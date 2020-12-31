'إل جي' تطرح ثلاجة ذكية يتحكم فيها بالصوت وتقتل 99.9% من الجراثيم

2020/12/31 | 23:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افصحت شركة "إل جي" للإلكترونيات، عن ثلاجة ذكية جديدة، يتحكم فيها بالصوت، مع تقنية التعقيم الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية، التي تقضي على 99.9 في المئة من الجراثيم.

واطلقت الشركة الكورية الجنوبية اسم "إنستا فيو"، على ثلاجتها "الصحية"، مبينة انها تأتي بواجهة زجاجية، حيث يمكنك رؤية ما بداخلها دون فتح الباب، مما يحافظ على الهواء البارد في الداخل.

وتتيح تقنية الصوت التفاعلية من "إل جي" والمدمجة في المنتج، إمكانية طلب جدول أعمال اليوم من الثلاجة، أو التحقق من حالة مبردات الثلج والماء.

كذلك تدعم الثلاجة تقنية التعقيم الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية، التي تتيح تعقيم صنبور موزع المياه بالثلاجة، مما يقضي على 99.9 في المئة من الجراثيم، وفق الشركة.

وإلى جانب ذلك، فإن الثلاجة متوافقة مع مساعد "أليكسا" من "أمازون"، الذي يمكن المستخدم من التحقق من حالة الطقس وتشغيل الموسيقى، وغيرها من المهام حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وستعرض "إل جي" ثلاجتها الذكية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2021، الذي يقام في لاس فيغاس هذا العام في الفترة من 11 إلى 14 كانون الثاني.

جدير بالذكر أن الإلكترونيات التي يتم التحكم بها عن طريق الأوامر الصوتية قد لاقت رواجا كبيرا في السنوات القليلة الماضية، حيث توقعت شركة "أي بي آي" للأبحاث، أن تنمو مبيعات هذه الفئة من المنتجات بنسبة 30 في المئة وذلك بسبب المخاوف المترتبة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

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