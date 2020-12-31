رسالة شخصية للسيدرامي عبد الرحمن مؤسس جمعية حقوق الإنسان السورية في لندن - غسان صابور

2020/12/31 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور رسالة شخصية للسيد رامي عبد الرحمنمؤسس جمعية حقوق الإنسان السورية في لندنأتابع حربك المفتوحة ضد النظام الحاكم في سوريا..



منذ أكثر من عشرة سنوات...



إنطلاقا من دكان تجارتك اللندنية...



ترى بمنظارك الشخصي..



كل ما يجري هناك..



مصورا (متصورا) كل ما يجري هناك على أرض الوطن السوري كله...



ولكنني لاحظت أنك لا تؤيد ولا ترى..



سوى ما تعلنه أنت أخطاء ومسؤولية رئيس البلد الشرعي..



كأنك تبيع ـ من دكانك ـ فقط ......





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