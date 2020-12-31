حكاية ليست للأطفال بمناسبة العام الجديد.. - صباح كنجي

2020/12/31 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صباح_كنجي مكر الثعالب..انتبه الفلاح خضر للنقص الحاصل في عدد دجاجاته..



التي كان يحسبها ويعدها كل صباح..



وتأكد من وجود النقص خلال أسبوع بأيامه السبعة..



حيث نقصت دجاته هي الأخرى سبع دجاجات..



وفكر بالحل بعد ان تأكد من وجود لص يغتنم فترة نومه او انشغاله بأمر ما ليقنص دجاجة من دجاجاته كل يوم..



وكان الحل في الحصول على كلب أمين يحرسه ويحرس ممتلكاته..



بعد ان اقترحت عليه زوجته الجميلة سعاد الاستعانة بالكلب..



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