"حماس" تعتقل فلسطينيا بعد فيديو تمزيق صورة سليماني

2020/12/31 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوة من الأمن الداخلي التابع لحركة حماس، الخميس، رجلا بتهمة تمزيق صورة قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

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