2020/12/31 | 23:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي يشعر بـ"الندم" ويوجه اتهاماً "خطيراً" لحكومة الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/31 | 23:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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