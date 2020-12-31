تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة ترتفع من مستوى قياسي منخفض

2020/12/31 | 23:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال قرب أدنى مستوى على الإطلاق.

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