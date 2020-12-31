محدث.. الوباء يدفع أسعار النفط لخسائر 21% في 2020

2020/12/31 | 23:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، لكنها سجلت خسائر سنوية بأكثر من 21 بالمائة، بفعل وباء كورونا.

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