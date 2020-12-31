2020/12/31 | 23:40 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسب رصاصة طائشة وفاة طفل يبلغ من العمر 11 عاما) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسب رصاصة طائشة وفاة طفل يبلغ من العمر 11 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).