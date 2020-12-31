أستراليا تغير نشيدها الوطني مراعاة لمشاعر السكان الأصليين

2020/12/31 | 23:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت الحكومة الأسترالية تعديل نص نشيد البلاد الوطني، مراعاة لمشاعر المواطنين من السكان الأصليين.

ووفقا لصحيفة “غارديان”، فإن “العبارة التي تشير إلى أن البلاد شابة وحرة ستتم إزالتها من النص، حيث في ذلك تجاهل لتاريخ السكان الأصليين الذين يعيشون في القارة وجزر مضيق توريس منذ آلاف السنين”.

من جهته أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون القرار عشية رأس السنة الجديدة، وقال: “التغييرات ستساعد في الحفاظ على روح الوحدة في البلاد”.

وأضاف: “التغييرات أجريت لصالح جميع الأستراليين”، مشددا على أن بلاده دولة حديثة نسبيا، ولكن “تاريخها قديم جدا”.

واعتبارا من الأول من يناير المقبل، بدلا من “لأننا شباب وأحرار”، ستضاف على النشيد عبارة “لأننا شعب واحد وأحرار”.

وتم تغيير النشيد الأسترالي عام 1984، حيث أضيفت بدلا من “حفظ الله الملكة” عبارة “تطوري يا أستراليا الجميلة”.

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