"متطابقة مع الإيرانية".. القضاء العراقي يعتزم إصدار لائحة اتهام بشأن مقتل سليماني

2020/12/31 | 23:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علمت الحرة من مصادر خاصة ومطلعة أن مجلس القضاء الأعلى في العراق بصدد الإعلان عن لائحة اتهام تتعلق بالضربة الجوية التي أسفرت عن مقتل القائد السابق لفيلق القدس الأيراني قاسم سليماني ومعاون قائد هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.

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