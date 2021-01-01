التحالف الدولي: خفض قواتنا لن يؤثر على الحرب ضد داعش

2021/01/01 | 00:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال المتحدث العسكري باسم التحالف الدولي في عملية العزم الصلب، العقيد واين ماروتو، إن تخفيض قوات التحالف لن يؤثر على أدائها في الحرب على داعش" مشيرا إلى "إلتزام التحالف بهزيمة داعش وتوفير الاستقرار الإقليمي".

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