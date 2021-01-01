المكتب السياسي: على الاطراف السياسية تحمل مسؤولياتها لخدمة المواطنين

2021/01/01 | 00:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني الشعب الكوردي بقدوم العام الجديد، وخاصة ذوي الشهداء الابرار.

وقال المكتب السياسي في برقية تهنئة يوم الخميس 31/12/2020، ان الشعب الكوردي وبسبب جائحة كورونا والازمة المالية يعيش وضعا سيئا، معربا عن امانية في ان يكون العام الجديد عام استرار وحل للمشكلات والازمات، وخاصة ازمة كورونا وحل المشكلات المعيشية التي يعاني منها شعب اقليم كوردستان.

وأكد المكتب السياسي ان اقليم كوردستان والعراق والمنطقة امام تغييرات ومستجدات، لافتا الى ان الاوضاع المعيشية للشعب الكوردي ازدادت سوءا جراء الازمة المالية، مؤكدا ان تنفيذ الاطراف السياسية المسؤوليات الوطنية والتاريخية التي تقع عاتقها لخدمة مصالح شعب كوردستان وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين، وزيادة الجهود لحل المشكلات وخدمة شعب كوردستان.

وجدد المكتب السياسي في نهاية برقيته تهنئة شعب كوردستان متمنيا للمواطنين عاما سعيدا مليئا بالاستقرار.

PUKmedia / خاص

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