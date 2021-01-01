2021/01/01 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية تمنح موافقتها للقاح فايزر -بيونتيك ضد كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تمنح موافقتها للقاح فايزر -بيونتيك ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تمنح موافقتها للقاح فايزر -بيونتيك ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).