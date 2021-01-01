الصحة العالمية تعتمد لقاح

2021/01/01 | 00:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: منحت منظمة الصحة العالمية موافقتها للقاح "فايزر- بيونتك" للاستخدام الطارئ ضد فيروس كورونا.

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